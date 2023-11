«Inimesed on liigina uskumatult loomingulised. Oleme võimelised uuendusi tegema ja kohanema paljude oludega ning suudame teha üllatavalt suures mahus koostööd. Kuid neil võimalustel on tahtmatud tagajärjed. Lihtsamalt öeldes on inimliik olnud liiga edukas ja mõnes mõttes liiga tark oma tuleviku hüvanguks,» ütles Rootsi Kuningliku Teaduste Akadeemia teadur Global Economic Dynamics Peter Søgaard Jørgensen, kes osales uuringus juhtivteadurina.