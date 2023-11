NEW SCIENTIST ⟩ Metsapõlengud paiskavad atmosfääri üha enam surmaviad osakesi

See lugu muutub aina tavalisemaks. Kanada metsatulekahjud saatsid aasta alguses lõunasuunas suitsu, mis kattis suure osa Ameerika Ühendriikide ida- ja keskosast. Suits varjutas taeva ning kukutas kohaliku õhukvaliteedi ohtlikult madalale. Kanada põlengute vahel vahel tabas Euroopat äärmuslik kuumalaine, mille tagajärel algas Vahemere piirkonnas juulis ja augustis põlengute laine, sealhulgas ka suurim tulekahju, mis Euroopa Liidus iial registreeritud on.

Metsatulekahjude sageduse ja raskusastme suurenemine viimastel aastatel ning nendega kaasnevad suitsusambad on nullinud aastatepikkuse arengu. «Pikka aega olid metsatulekahjud üldise õhukvaliteedi seisukohast suhteliselt väike komponent,» ütleb Marshall Burke Stanfordi Ülikoolist. «See on hakanud muutuma.»

Inimeste tervisele on kõige murettekitavamad vähem kui 2,5 mikromeetrise läbimõõduga peenosakesed – tuntud kui PM2.5 ehk eriti peened osakesed. Need osakesed moodustavad kuni 90 protsenti metsatulekahjude suitsust. «PM2.5 osakesed on nii väiksed, et kui neid sisse hingata, saavad osakesed kopsudest vereringesse liikuda,» ütleb Mary Johnson Harvardi Ülikoolist. Tema sõnul tekitab see nii hingamisteede kui ka neuroloogilisi probleeme.