OTSEÜLEKANNE ⟩ Kaks päeva oivalist Eesti geeniteadust tuleb koju kätte

Eesti Inimesegeneetika Ühing koondab geneetika, genoomika, geenitehnoloogia ja siduserialade teadlasi, ettevõtjaid, meedikuid, tudengeid ja teisi spetsialiste. Iga-aastane ühingu konverents on selle kogukonna kõige tähelepanuväärsem teadusfoorum Eestis. Ühingul on laiapõhjaline kaasav programm, eestikeelne formaat ja teretulnud on kõik, kel on valdkonnaga ametialane kokkupuude või huvi.