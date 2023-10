Kõrgelt töödeldud toitu peetakse äärmiselt ebatervislikuks, kuid selgub, et sellel on ka tervislikke aspekte. Näiteks hoiatavad teadlased, et oma toidumenüüst kõrgelt töödeldud toidu väljajätmisega võib muuta oma toitumise hoopis ebatervislikumaks. Nende sõnul on mure töödeldud toiduainete pärast kasvanud, kuid siiski pole liigseks paanitsemiseks põhjust.