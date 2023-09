Google’i DeepMindi teadustöö asejuht Pushmeet Kohli ütles, et need uuringud on järjekordne samm tehisintellekti mõju tunnustamisel loodusteadustes. Tööriist keskendub nn missenssmutatsioonidele, kus DNA järjestuses on tähendusmuutused, mis põhjustavad uue aminohappe lülitumise polüpeptiidi.