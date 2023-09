New Scientist ⟩ Inimkond hakkab kuivale jääma: kuidas me siis veest ilma jääme?

Selle kõige peale on lihtne õlgu kehitada. Lõppude lõpuks teame juba, et kliimamuutused mõjutavad ilma. Ja vesi tuleb lõpuks ometi, sest see taastub lõpmatult. See tuleb taevast vihmana, erinevalt, kuid siiski garanteeritult. Eks ju?