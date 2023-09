Uus kaugseire meetod võimaldab jälgida turbaalade taastumist

«Loodame, et edaspidi hakatakse selle meetodiga turbaalade taastumist seirama. Turbaala põhjaveetase on otsene taastumise näitaja,» lisas projekti juht professor Miina Rautiainen.

Turbaalad on meie planeedi ühed peamised süsinikuhoidlad, kuid nende kuivendamise tulemusel lendub talletatud süsinik tagasi atmosfääri. 2023. aasta IPCC (valitsustevaheline kliimamuutuste eksperdirühm) raportis on rõhutatud, et turbaalade taastamine on oluline vahend, mis aitab võidelda ülemaailmse soojenemise vastu. Turbaalade taastamiseks viiakse põhjaveetase selle loomulikule kõrgusele. Veendumaks, et taastumine on olnud edukas, tuleb põhjaveetaset regulaarselt jälgida. Uus meetod võimaldab kasvuperioodil seirata põhjaveetaset kord nädalas.