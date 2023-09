100 tuumapommi: Tonga vulkaanipurse tekitas vee all paksu pahandust

Veealune Hunga Tonga-Hunga Ha’apai vulkaan paiskas eelmise aasta jaanuaris merepõhja kive, tuhka ja gaasi kiirusega 122 km/h, leiti ajakirjas Science avaldatud artiklis. See purse – võimsaim, mis kaasaegse varustusega kunagi registreeritud – vallandas surmava tsunami ja laviinilaadsed hoovused, mis kahjustasid Tongat ülejäänud maailmaga ühendanud veealuseid telekommunikatsioonikaableid.

Uuringu töörühma juhtisid Ühendkuningriigi riikliku okeanograafiakeskuse (NOC) teadlased, kes kasutasid hoovuste kiiruse arvutamiseks kaablite kahjustuste aegu ja asukohti. Vulkaani purskesammas, mis ulatus kuni 57 kilomeetri kõrgusele, langes otse vette ja järsu nurga all vee alla, selgitas Mike Clare NOC-st. Hoovuste kiirus ja jõud olid nii suured, et voolasid vähemalt 100 kilomeetrit mööda merepõhja ja lõhkusid kaableid, ütles ta.

Uuringus lisati, et hoovused olid kiiremad, kui maavärinate, üleujutuste või tormide tagajärjel tekkivad hoovused.

Paljud vulkaanid asuvad ookeani all, kuid väheseid neist jälgitakse. See tähendab, et ohtu rannikukogukondadele ja olulisele taristule hästi ei mõisteta, ütles NOC vulkanoloog ja üks uuringu juhtivteadlane Isobel Yeo.