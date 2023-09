KUMMALISED KERAD ⟩ Miks vormisid meie esivanemad kividest palle?

Arheoloogid on juba pikka aega vaielnud, kuidas täpselt tekkisid tennisepalli suurused sferoidid tekkisid. Kas varased hominiidid lõhkusid neid teadlikult eesmärgiga valmistada täiuslikku sfääri või oli see lihtsalt kivide korduva purustamise juhuslik tagajärg? Jeruusalemma heebrea ülikoolist juhitud värske uurimus viitab, et meie esivanemad teadsid, mida nad tegid.

Teadlaste töörühm uuris Iisraeli põhjaosas asuvast Ubeidiya arheoloogilisest leiukohast leitud 150 lubjakivist sfääri, mis on 1,4 miljonit aastat vanad. 3D-analüüsi abil kivide geomeetria taastanud, järeldasid teadlased, et kivide sfääriline kuju oli tõenäoliselt saavutatud teadlikult.

Varased hominiidid (pole teada, millise inimliini hulka nad kuulusid) olid teadlaste sõnul püüdnud saavutada platonlikku ideaali sfäärist. Ajakirjas Royal Society Open Science avaldatud uuringus kirjeldati, et kui sferoide valmistati, ei muutunud kivid siledamaks, kuid see-eest märgatavalt sfäärilisemaks.

See on oluline tähelepanek, sest kuigi loodus võib näiteks veekogudes kivikesi siledamaks vormida, ei saavuta need pea kunagi tõeliselt sfäärilist kuju, kirjutati uuringus.

Prantsusmaa loodusloo muuseumi arheoloog Julia Cabanas, kes uuringus ei osalenud, ütles AFP-le, et see tähendab, et hominiididel oli enne peas valmis idee sellest, mida nad teevad. See omakorda näitab, et meie iidsetel sugulastel oli kognitiivne võimekus sellise ülesande kavandamiseks ja läbiviimiseks.

Cabanase sõnul võidi sama tehnikat kasutada ka teiste sferoidide uurimisel. Näiteks võiks see anda infot vanimate teadaolevate sferoidide kohta, mis on leitud Tansaania Olduvai orust ja on 2 miljonit aastat vanad.