Mida uskusid meie esivanemad?

Võtame näiteks selle, kuidas materjali keemiline analüüs on aidanud lahti mõtestada Kukruse kalmistult leitud 12. sajandi lõpust, 13. sajandi algusest pärinevate munakoorte tähendust. Nimelt leiti sinna maetud jõukama proua sülest munakoori. Laboris selgus, et nende peal oli säilinud veidi punast värvi, nii et see muna oli algul ookriga punaseks värvitud. Seejuures oli tähtis, et muna oli pandud sümboolsele kohale – naise ehete ja riiete peale. Mune on pandud hauda ka toidupanusena, aga sel juhul on need teises kohas: jalutsis, kus on toidunõu. Ehete järgi oli tegu tähtsa isikuga ja muna asetamine tema riietele pidi olema selgelt sümboolne akt. Sellest kasvas välja tõlgendus, et ilmselt olid siinsed pealikud juba kursis kristluses ja just idakristluses levinud ideega ihu ja hinge ülestõusmisest, mida sümboliseerib lihavõttemuna. Võib arvata, et siinsetele paganatele tundus see väga atraktiivne ja sellest ka ülikule hauapanusena punaseks värvitud muna. See on väga hea näide selle kohta, kuidas me saame moodsaid loodusteadusi ja humanitaariat panna koos toimima, nii et sünniks uusi arusaamu ja tõlgendusi.