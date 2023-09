Kliimamuutused võivad tuua intensiivsemad orkaanid

Hooajad muutuvad pikemaks

On üha rohkem tõendeid, et tormihooaeg ise muutub pikemaks, sest ookeani pinnatemperatuurid toetavad troopiliste tormide teket varasemast varem ja lõppevad hiljem, ütles Mann. See näib kehtivat nii Atlandi ookeanis kui Bengali lahes.

Kuigi uuringuid, mis näitavad, et kliimamuutused muudavad orkaane ohtlikumaks, on palju, on vähem kindel, kas see need ka sagedasemaks muudab. Selle väljaselgitamiseks on vaja rohkem teadustööd teha.