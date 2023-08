India missioon kinnitas väävli olemasolu Kuu lõunapoolusel

Möödunud nädalal sai Indiast esimene riik, kes on kosmosesõidukiga maandunud suuresti uurimata Kuu lõunapoolusel ja neljas, kes on üldse Kuul maandunud. «Chandrayaan-3 pardal olev laserindutseeritud plasma spektroskoopia seade (LIBS) tegi esimesed elementaarosakeste mõõtmised Kuu lõunapooluse pinnases,» ütles ISRO. «Mõõtmised kinnitavad väävli olemasolu selles piirkonnas ühemõtteliselt – see on midagi, mida poleks olnud võimalik teada saada orbiidil tiirlevate instrumentidega,» lisati.