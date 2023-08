PORNOSAIDI JA KEBAABIPUTKA KIRGLIK KAKLUS ⟩ «Me tõesti ei mõista, miks nad meile nii teevad»

Döner Haus on Lower Manhattanil asuv restoran, mis esindab kebaabi toidukultuuri Saksamaa stiilis. Nende firmamärgiks on logo, mis tõepoolest sarnaneb Aylo ikooniliste oranži ja musta värvi tähtedega. Siiski väidab Döner Haus, et nende äritegevus erineb täielikult Aylo täiskasvanute sisuplatvormist.

Sellega seonduvalt on Döner Haus saanud Aylo advokaadilt ähvarduskirja, milles väidetakse, et restorani logo võib tekitada klientide seas segadust, pannes neid uskuma, et Döner Haus on Ayloga seotud. Kirjas väidetakse, et Aylo maine on osaliselt üles ehitatud äratuntavate kaubamärkide abil ning restorani lubamatu sarnase logo kasutamine võib avalikkust eksitada.

Restorani vastus ähvarduskirjale

Döner Hausi esindaja Pauline Phan väljendas segadust Aylo tegevusele. Ta rõhutas kahe ettevõtte vahelisi suuri erinevusi ja küsis, kuidas võiksid kliendid segi ajada söögikoha pornosaidiga. Lisaks märkis ta ka seda, et Aylo enda veebisaidil on mitmeid videoid, mis on esitatud paroodiatena, rõhutades seeläbi nende nõude kahepalgelisust.

Döner Hausi advokaat väidab vastusekirjas, et rikkumisnorm nõuab algse autoriõiguse omaniku ja väidetava jäljendaja segiajamise tõenäosust. Arvestades ettevõtete erinevust ja kaubamärgi registreerimise puudumist Aylo värviskeemi jaoks, on advokaadi sõnul segadus arusaamatu.

Ettevõtete maine

Aylo otsus pöörduda väikese restorani vastu õiguslike meetmetega on tekitanud küsimusi, eriti arvestades ettevõtte keerulist minevikku. Varem MindGeeki nime all seisnud Aylo on saanud kriitikat laste seksuaalse väärkohtlemise võõrustamise ja aeglase reageerimise eest mittekonsensusliku materjali eemaldamisel. Need probleemid on viinud selleni, et platvormi krediitkaardiga tellijad on katkestanud sidemed ettevõttega, mis peaks olema ajendiks Aylo platvormi puhastamiseks.

Põhjus PornHubi ümberbrändimiseks