LOODUSKATASTROOF KOSMOSES ⟩ Kosmoses mürtsuvad 5 miljoni kilomeetri kõrgused tsunamid

Kõnealune tähesüsteem on tuntud kui MACHO 80.7443.1718 ja see kuulub rühma, mida tuntakse kui heartbeat stars ehk südamelöögitähed, kuna nad pulseerivad ühtlases rütmis. See täht on aga kõige ekstreemsem teadaolev näide, mille heledus kõigub iga kord umbes 20 protsenti – 200 korda rohkem kui tavaliselt. Seepärast on sellele hüüdnimeks pandud «südamemurdja täht».