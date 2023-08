NASA leidis Marsilt juba teise elu võimlikkusele viitava tõendi

NASA marsikulgur Curiosity on avastanud esimesed tõendid selle kohta, et planeedil oli kunagi vahelduvate niiskete ning kuivade perioodidega kliima, mis sarnanes Maa aastaegadega, selgub kolmapäeval avaldatud uuringust. Leid viitab sellele, et punase planeedi tingimused võisid kunagi elu tekkeks sobivad olla.