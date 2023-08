Külm kliima on kuum teema: kuidas konditsioneeri keskkonnahoidlikuks teha?

Innovatsioon keskendub kolmele peamisele valdkonnale, palju tähelepanu pööratakse energiatarbimisele. USAs moodustab konditsioneeride kasutamine 6 protsenti tarbitavast elektrienergiast. USA energiaministeeriumi andmete kohaselt on alates 1990. aastast mitu läbimurret energiatarbimist juba poole võrra vähendanud.

Kõige mõjusam on olnud nn vahelditehnoloogia, mis võimaldab mootori kiirust kohandada, selle asemel et seda pidevalt 100 protsendil käitada. Teiste uute funktsioonide seas on nõudluspõhine ventilatsioon (DCV), mis tugineb anduritele, mis määravad kindlaks hoones viibiva inimeste arvu ja reguleerivad õhuvoolu.

Vastavalt Rahvusvahelisele Energiaagentuurile (IEA) on veel üks suur valdkond on asenduse otsimine külmaainetele, mida kasutatakse enamikus konditsioneerides. Aastakümneid töötasid konditsioneerid pea eranditult klorofluorosüsinike (CFC) või hüdroklorofluorosüsinike (HCFC) baasil, kuid neil on globaalsele soojenemisele kuni 10 000 korda suurem mõju kui süsinikdioksiidil. 1987. aastast alates hakati CFC-de ja HCFC-de kasutamist Montreali protokolli alusel vähendama. Seejärel tulid kasutusele hüdrofluorosüsinikud (HFC-d), mis on nüüd plaanis välja vahetada aastaks 2050.

Paljud tehase- ja ärihooned kasutavad juba muid gaase nagu ammoniaak, aga ka hüdrokarbonaate, peamiselt propaani. «Mõnes riigis hakatakse kasutama hüdrokarbonaatkülmaaineid, peamiselt propaani, kuid süsteemi lisatavale kogusele on ka piiranguid, sest see on kergestisüttiv gaas,» ütles Rocky Mountaini instituudi juht Ankit Kalanki. Kohustuslike ohutusnõuete täitmine nõuab teatud keerukamaid süsteeme, mis kajastub ka hinnas. «Elamute konditsioneeride turul liiguvad asjad enamasti väiksema esmase kulu ja seejärel kõrgeima tõhususega toodete suunas.»