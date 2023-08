VÄRVI ON, MAITSET POLE ⟩ Poetomatite mekk jääb just sel põhjusel lahjaks

Tavaliselt korjatakse suurtootmistes tomatid taimedelt juba siis, kui need on alles rohelised. Need on aretatud kahjuritele, transpordile ja pikale polettidel seismisele vastupidavaks, seega on ilmne, et põllumajanduses tegeletakse eelkõige kasumlike, mitte tingimata maitsvate tomatite tootmisega. Kuid isegi kui tomatitel enne korjamist korralikult küpseda lasta ja neid eriti hoolikalt transportida, jäävad need tihtilugu ikkagi maitsetuks. Kui teadlased seda tomatiküsimust uurima hakkasid, avastasid nad vilja maitsetuse geneetilised põhjused.

Asi on geenimutatsioonis, mis avastati juhuslikult umbes 70 aastat tagasi ja mille tomatikasvatajad kiiresti enda kasuks tööle panid. Praeguseks on see mutatsioon tahtlikult aretatud pea kõigisse kaasaegsetesse tomatitesse. Miks? See muudab need küpsedes ühtlaselt ahvatlevaks erkpunaseks. Kahjuks deaktiveerib punast värvi tekitav mutatsioon olulise geeni, mis vastutab suhkru ja aroomide tootmise eest. Viimast on aga hädasti vaja selleks, et tomati lõhnaks ja maitseks hästi.

Kui teadlased oma uurimisprojektis deaktiveeritud geeni sisse lülitasid, sisaldas küps vili 20 protsenti rohkem suhkrut ja 20-30 protsenti rohkem karotenoide. Kuid vilja ebaühtlane värvus ja rohekaskollane jume annavad aimu, et peavoolu tomatikasvatajad selle jäljendamisest üleliia vaimustatud ei ole. Meil tuleb lihtsalt leppida ilusate tomatitega, mis maitselt oma eellasi vaid meenutavad.