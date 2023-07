Äädikakärbes kordas neitsi Maarja imetrikki

Ühendkuningriigi teadlased teatasid möödunud nädala lõpus, et on emaseid äädikakärbseid geneetiliselt muundanud nii, et need suudavad ilma isasteta järglasi saada. Kuigi partenogenees ehk neitsistsünd on looduses täiesti olemas, on see esimene kord kui seda on loomadel sihilikult esile kutsutud. Ka geenmuundatud kärbeste järeltulijad olid võimelised isasteta lapsi saama, demonstreerides, et see omadus võib põlvest põlve edasi kanduda.