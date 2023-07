«Graveeringuid võisid teha ainult neandertallased,» ütles Prantsusmaal asuva Toursi ülikooli teadlane Jean-Claude Marquet New Scientistile. Nad on ainsad hominiinid, kes on koopasse artefakte jätnud. Koopa sissepääs oli kuni tänapäevani setetega kinni kiilunud.