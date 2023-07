Pariisi olümpiamängude korraldajad tahavad kliimaeesmärkide täitmiseks liha pealt kokku hoida

Olümpiamängude keskkonnamõju uurinud Lausanne’i ülikooli professor Martin Müller peab seda toredaks lubaduseks, kuid rõhutab, et pole veel näinud arvandmeid, mis võimaldaksid tal seda kõike uskuda. Müller sooviks avatud juurdepääsu täpsetele andmetele, sest muidu ei saa ta enda sõnul aru, millistel alustel on arvutatud, et hinnanguliselt 3,5 miljonist tonnist süsinikdioksiidi heitest (mis tekitati 2012. aasta Londoni ja 2016. aaasta Rio olümpiamängude ajal) pool on võimalik ära hoida.

Mängude ajal soovitakse toitlustuses pakkude roogi, kus on vähem liha ja millel on seega ka väiksem keskkonnamõju. «Teine suur teema on pealtvaatajate lennureisidest tulevad heitkogused,» ütles Müller AFP-le. Kuna need heitkogused on suuresti vältimatud ja kontrollimatud, on korraldajad lubanud need «kompenseerida».