NASA teadlased ootavad kannatamatult proove asteroid Bennult

Väärtuslik last asub praegu USA kosmoseaparaadis OSIRIS-Rex, mis võttis suuna asteroid Bennule 2016. aastal. Laboris asuvast suurest metallkastist ripuvad juba praegu välja valged «käed», mille abil prooviga toimetama hakatakse. Teadlastel on esialgu plaanis koheseks uurimiseks eraldada kivi- ja tolmutükid ja ülejäänu hoolikalt tulevastele põlvkondadele uurimiseks jätta, sest eeldatavasti on siis teadlaste käsutuses parem tehnoloogia. Proovide säilitamise tava sai alguse juba Apollo Kuu-missioonide ajal.

Et proovid steriilsed hoida, tuleb laboris toimetada selliste valgete «käte» abil. Foto: MARK FELIX

«Me ei eelda, et leiaksime sealt midagi elusat, vaid pigem loodame leida elu ehituskivisid,» ütles OSIRIS-Rexi proovi kuraator Nicole Lunning AFP-le. «Just see motiveeriski meid niisugust asteroidi uurima – et mõista, mis võis meie Päikesesüsteemis ja Maal elu tekkimisele kaasa aidata.»

Kosmoselaev peaks maanduma Utah’ kõrbes 24. septembril, lastiks hinnanguliselt 250 grammi materjali, kõigest veidi rohkem kui ühe tassitäie jagu. Kui kosmoselaev Texasesse saabub, on Lunningu ülesandeks see hoolikalt lahti võtta ja sealt sisu eraldada. Kõige selle käigus peab ta proovimaterjali hoidma täiesti puhtana.

Nii käis proovivõtmine asteroid Bennult. Foto: Postimees