NEW SCIENTIST ⟩ Maalt pärit meteoriit võis langeda tagasi Maale

Nüüd arvab Prantsuse riikliku teaduskeskuse teadlane Jérôme Gattacceca koos kolleegidega, et on leidnud 600-grammise Maa päritolu meteoriidi. Kivi nimega NWA 13188 keemiline koostis on sama, mis meie planeedi vulkaanilisel kivimil. Sellel on samuti õhuke sulanud koor, mis sisaldab isotoope, mis tekivad ainult siis, kui objekt on kosmiliste kiirtega «pommitada» saanud. See on kokkupõrgetele iseloomulik.