Lemmikloomade omamise mõju vaimsele tervisele võib olla ülehinnatud

Tulemused seavad kahtluse alla levinud arusaama, mille kohaselt on lemmikloomadel oma omanike vaimsele tervisele alati positiivne mõju. Uuringu üldistele tulemustele vaatamata kinnitasid teadlased, et loomaomanikel on oma lemmitutega tugev emotsionaalne side. Teadlased rõhutavad, et tulevased uuringud peavad arvestama ka teiste teguritega, nagu lemmikloomade temperamenti ja lemmikloomade pidamise väljakutsed, eriti inimeset puhul, kes põevad raskeid psüühikahäireid, nagu bipolaarsus või psühhoos.