KURIOOSUM ⟩ Kuidas Celsiuse kraadideni jõuti ja need pea peale pöörati

Anders Celsiuse muuseumis Uppsalas on eksponeeritud ka Celsiuse orginaaltermomeeter: vasakul servas – termomeetri ülaosas – on null ja pildi paremas osas vee külmumisele vastav 100 kraadi.

​Sajandeid kestnud soojuse mõõtmine on andnud meile arusaama molekulide ja aatomite liikumisest ja neid nägemata suudeti saada aimu nende olemusest. Nüüd teame, et nii klassikaline kraadiklaas kui ka elektrooniline termomeeter avavad meile nii soojusliikumise kui ka muudegi protsesside olemust. Mõõtmata pole meil aga arusaama maailmast. Tee temperatuuri olemuse mõistmiseni on olnud aga paras uperpalliderohke kadalipp. See tee pole aga kaugeltki otsa saanud, vaid jätkub.