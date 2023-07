Blondie trummari arvates võiksid autistlikud lapsed abi saada trummimängust

Clem Burke’i «Trummiprojekti» raames tehtud uuringus leiti, et trumme mängima õppinud autistlikud lapsed ja noored suutsid oma emotsioone paremini kontrollida ning näitasid vähem hüperaktiivsuse ja tähelepanuhäirete märke. «See on esimene omalaadne uuring, mis näitab, kuidas aju trummimängule reageerib ja see võib aidata autistlikke ja teiste sotsiaalsete ja emotsionaalsete raskustega lapsi,» ütles Burke.

«Arvestades survega, millega koolid praegu silmitsi seisavad ja püüdes toime tulla laste sotsiaalsete ja emotsionaalsete probleemide ning õpiraskuste süvenemisega, võiks lühikeste trummimängusessioonide lisamine õppekavasse minimaalse kulu ja vaevaga palju head teha.»

Ühendkuningriigi koolides on enam kui 166 000 autistlikku last, mida on 8 protsenti rohkem kui 2020. aastal, näitavad valitsuse andmed. Kuigi 70 protsenti neist lastest õpib tavakoolides, on uuringutes leitud, et kolmveerand vanematest ei tunne, et nende laste vajadused oleksid vajalikul määral täidetud.

Möödunud aastal teadusajakirjas Proceedings of the National Academy of Sciences avaldatud uuringu raames anti 16-20-aastastele noortele, kellel puudus trummimängu kogemus, 8 nädala jooksul 2 45-minutilist trummitundi nädalas. Enne ja pärast tunde tehti neile MRT-skaneeringud ning nende vanemaid küsitleti laste hiljutiste käitumisraskuste kohta.

Tulemused näitasid, et neil, kelle trummimängu oskus paranes, paranes ka üldine (vaimse) tervise seisund. MRT-skännid paljastasid üldise käitumisega seotud aju funktsiooni muutused.

Essexi ülikooli spordipsühholoog ja uuringu kaasautor Ruth Lowry ütles, et uuring andis esimesed tõendid trummimängu õppimisest tulenevate neuroloogiliste kohanemisilmingute kohta, eriti autismispektri häiretega noorukitel.

Ühendkuningriigi koolides tehakse algsete tulemuste kinnitamiseks uuringuid edasi ning tööd esitletakse pühapäevani kestval Ühendkuningriigi kuningliku seltsi suvisel teadusnäitusel.