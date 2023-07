NEW SCIENTIST ⟩ «Nutikad pillid» mõjutavad terve psüühikaga inimese sooritusvõimet kehvemuse poole

Ravimite hulka kuuluvad kaks stimulanti: metüülfenidaat, mida sageli müüakse kaubamärgi Ritalin all, ja dekstroamfetamiin. Mõlemat kirjutatakse välja tähelepanu ja kontsentratsiooni parandamiseks inimestel, kellel on ATH. Arvatakse, et ravimid toimivad ajukemikaali dopamiini taseme tõstmise kaudu, kuna dopamiini signaalsüsteemid võivad ATHga inimestel halvasti töötada.