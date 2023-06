Pilt on illusteeriv.

Teadlaste meeskond on teatanud esimesest «sünteetiliste embrüode» – tüvirakkudest loodud embrüotaoliste struktuuride – loomisest, mis on kasvatatud staadiumini, mis vastab natuke üle 14 päeva vanusele, mis on looduslike embrüode uurimise seaduslik piir Suurbritannias.