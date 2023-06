Uskumatu – kaduma läinud allveelaeva sai juhtida ainult mängukonsooliga

OceanGate on 2009. aastal asutatud Ameerika Ühendriikide ettevõte, mille eesmärgiks on pakkuda erinevaid sukelaparaatidega seotud teenuseid. Seda nii tööstuse, teaduse aga ka lihtsalt lõbureiside jaoks.

Titani survet taluv kest on valmistatud 660-st kihist polümeeriga liidetud süsinikkiu kangast ja on ühtekokku 13 cm paks. Kesta aitasid luua ka NASA insenerid. Titan on revolutsiooniline veealuste uuringute jaoks ja on ainus sukelaparaat maailmas, mis suudab 4 km sügavusele viia viis meeskonnaliiget. Sukelaparaadi esimene reis toimus Titanicu vraki juurde 2021. aastal.