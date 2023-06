Teadlased selgitasid välja, kuidas töötab maapähklite ja õlle kummaline tants

Teisipäeval avaldatud uuringus, kus seda kummalist nähtust põhjalikult uuriti, väidavad teadlased, et selle näite abil on võimalik paremini selgitada protsesse, mida kasutatakse mineraalide kaevandamisel; aga ka seda, kuidas magma maakoore sügavustes käitub.

Uuringu juhtivautor, Münchenis Ludwig Miximilaini ülikoolis tegutsev Brasiilia teadlane Luiz Pereira ütles AFP-le, et talle tuli see mõte Argentina pealinnas Buenos Aireses hispaania keelt õppides. Preira sõnul on linnas tavaks õlle sisse pähkleid panna. Kuna maapähklid on õllest tihedamad, vajuvad need esialgu klaasi põhja. Seal muutub iga pähkel nn nukleatsioonikohaks ja nende pinnale tekib sadu väikeseid süsihappegaasi mullikesi, mis pähkleid ülespoole tirima hakkavad.