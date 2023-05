KONVERENTSI OTSEÜLEKANNE ⟩ Mis maailmas silme eest varjatult toimub – BIOTOOPIA annab vastuse

11.-13. mail Botaanikaaias, veebis ja Lasnamäe tühermaal toimuv kogu Biotoopia`23 programm toimub inglise keeles ja toob publiku ette uusi mõttemustreid maapõue müstilistest varivõrgustikest ja nende õpetlikest sõnumitest ühiskonnale. Konverentsi peaesinejaks on tunnustatud bioloog ja menuraamatute autor Merlin Sheldrake Suurbritanniast.

Merlin Sheldrake Foto: Estonian Anthropocene Center

Biotoopia konverentsi põhiteemaks sel aastal on maa-alused varivõrgustikud, mis ei piirdu mulla kui liigirikkama biosfääri osa tutvustamisega. 11.-12. mail hübriidformaadis toimuvatele konverentsile Botaanikaaias ja veebis kutsutakse publikut aktiivselt aruteluringi, kus püstitatakse hoopis ebatavalisi küsimusi, nagu näiteks - kuidas seened keemiliste ühendite abil sipelga käitumist mõjutavad, kas inimese aju asub vaid kolju sees ja kas tulevik on fikseeritud sihtkoht, mille poole pimeda sihikindlusega marssida? 13. mail leiab aset kaasaegnse improvisaatori, Vaim Sarve ja semiootik Anette Pärna kureeritud ja korraldatud kunstiprogramm. Kunstiprogrammi sisuks on performatiivne rännak mööda Lasnamäe tühermaad.

Peeter Laurits Foto: Estonian Anthropocene Center

Konverentsi kuraator Peeter Laurits toob esile, et maa-alune ökosfäär on üha kasvav inspiratsiooni ja imede allikas nii teadusele kui inimese arusaamale keskkonnast, mis paneb proovile meie tõekspidamised sellest, mida tähendab olla elus ja loodusega ühenduses. «Hea kujutlusvõimega ja raamidest väljuvate teadlaste ja kunstnike poolt pakutud aruteluteemade keskel on meil kõigil ühine oluline roll - leida üles koostöised kokkupuute punktid looduse ja ühiskonna vahel, mille praktikas rakendamisel mistahes valdkonnas on võimalik muutusi ellu kutsuda,» sõnas ta.