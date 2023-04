Õppejõud Priit Roosipuu: ebaõnnestumised väga head õppimiskohad

Suurim tänu tehtud tööle on üliõpilaste tagasiside: «See on ikka väga lahe kogemus, kui mõni üliõpilane siiralt oma emotsiooni jagab ja ütleb, et on enda jaoks uusi asju õppinud ja avastanud.»

Sides on parimad lihtsad lahendused, ülikoolis koostöö

Priit ütleb, et tema fookus on tihti olnud just lihtsusel, sest lihtsad lahendused on töökindlad ja neid on võimalik edasi arendada. «Väljast vaatajale tunduvad muidugi tänapäeva mobiilsidevõrgud oma uute G-dega järjest keerulisemad, aga samas on nendes palju alustõdesid, mille arvestamisel saab luua töökindlaid lahendusi.»

Oma tööd sidelahenduste arendaja eriti keeruliseks ei pea. Talle meeldib, et teemade ring on lai ning uusi asju palju. Vahel võiks aga nii ülikoolis sees kui ka väliste partneritega teha rohkem koostööd: «Selles on ikka väga suur potentsiaal. Üksi oled teinekord kinni oma ideedes ja ei näe olukorda muu nurga alt. Seega on teiste erinev perspektiiv väga oluline, et midagi uut ning innovaatilist saavutada.»

Olulise tarkusena oma töös ütleb ta sedagi, et vahel on kiire ebaõnnestumine parem, kui pikk ebamäärane lootus.