NEW SCIENTIST ⟩ Keto dieet võib ravida epilepsiat, muutes soolestiku mikrobioomi

Elaine Hsiao California ülikoolist Los Angeleses ja tema kolleegid kogusid väljaheiteproove 10 epilepsiaga lapselt, kes olid krambivastaste ravimite suhtes resistentsed. Iga laps andis proovi päev enne ja kuu pärast keto dieedi alustamist.

Meeskond külmkuivatas proovid ja segas need vedelikuga, andis need tavalise dieediga hiirtele, kusjuures pooled hiirtest said keto-eelseid proove ja teised pärast keto proove. Kõigile loomadele anti antibiootikume, et kahandada nende olemasolevat soolestiku mikrobioomi, nii et ainult proovides olevad bakterid saaksid nende soolestikku koloniseerida.

Teadlased kasutasid hiirtel krambihoogude esilekutsumiseks elektrilist stimulatsiooni. Nad leidsid, et hiired, kes tarbisid ketojärgseid proove, vajasid enne krambihoogude tekkimist keskmiselt umbes 22 protsenti rohkem stimulatsiooni võrreldes hiirtega, kes sõid keto-eelseid proove. See näitas, et dieet kaitseb krampide eest, muutes soolestiku mikrobioomi.

Nii inimestelt kui ka hiirtelt võetud väljaheiteproovide analüüs näitas, et keto dieet oli seotud 20 seedimise kõrvalsaaduse, mida nimetatakse metaboliitideks, erinevustega. Need hõlmasid rasvade seedimisega seotud metaboliitide sisalduse suurenemist ja kinureniini vähenemist, mida on varem seostatud krambihoogude vastuvõtlikkusega.

Ajukoe analüüs näitas, et ketojärgse rühma hiirtel oli krampide ja ajupõletikuga seotud geenide aktiivsus muutunud.

Kuid mitte kõik uuringus osalenud lapsed ei saanud dieedist ühe kuu pärast kasu. See võib tähendada, et nad peavad dieedil olema kauem, ütleb Hsiao. Samuti võib juhtuda, et mikrobioom on vaid üks tegur, mis aitab kaasa krambikaitsele, ütleb ta.