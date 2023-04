NEW SCIENTIST ⟩ Naer võib päästa kliima

Kui olete jõudnud viimast Valitsustevahelise kliimamuutuste paneeli (IPCC) kokkuvõtvat aruannet lugeda, on huumor olnud ilmselt viimane asi, mis teil seda lugedes meeles on mõlkunud. Võiks arvata, et pisarad on naerust kohasemadki, kuid see oleks eksitus. Kui aktivist Nick Oldridge ja kliimakommunikatsiooni ettevõte Utopia Bureau oma tahtmise saavad, siis hakkame peagi kliimakuumenemisele näkku naerma, tehes samal ajal kõik endast oleneva, et kliimakriisiga võidelda. (Kiri tõlge: Me oleme hukule määratud. Mõned pretensioonika nimega tüübid üritavad aidata.)