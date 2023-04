Keskkonnaagentuur: EL-is põhjustab õhusaaste palju varajast surma

Teiste sektoritega võrreldes kahanevad õhusaasteainete heitkogused aeglasemalt põllumajanduses, kus on probleemiks ammoniaagiheide. «Peamiseks ammoniaagiheite allikaks on veisekasvatus, kus loomade arv on kasvutrendis. Ka ei ole põllumajanduses heite vähendamise tehnoloogiad veel nii kättesaadavad, seda nende hinna tõttu,» lausus Toim.

Madis Kallase sõnul saab igaüks meist nii mõndagi ära teha, et elukeskkonda puhtamaks muuta. «Kütteperioodil on ka ahiküte oluline õhusaaste allikas, seetõttu on mõistlik põletada koduahjus vaid puhast kuiva puitu, mille kütteväärtus on suurem ja nii eraldub põlemisel palju vähem saasteaineid. Samuti tuleb meeles pidada, et prügi põletamine lõkkes on keskkonnale kahjulik – seega võiks kevadkoristust tehes äraviskamisele minevad asjad viia vastavasse konteinerisse või jäätmejaama,» märkis keskkonnaminister.