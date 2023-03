Vaikimisi on juba aastakümneid ravimite katsetamiseks ja ka näiteks aju-uuringuteks kasutatud isaseid laborihiiri. Seni on arvatud, et emashiirte kehas toimuvad loomulikud tsüklid, mis toovad kaasa nelja- kuni viiepäevase naissuguhormoonide kõikumise, muudavad katsed liiga keeruliseks. Hormonaalsete muutustega arvestamist peeti liialt tülikaks ja kalliks.