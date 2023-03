Pronksiaja lõpuperioodist (1200-800 eKr) pärinevaid arheoloogilisi leide, on seni Pürenee lääneosast väga vahe leitud. Hiljuti avastatud steelid ehk neljakandilised raidkirjadega kivisambad vihjavad, et on veel palju, mida me inimkonna ajaloost ei tea. Kividel on nikerdused antropomorfsetest figuuridest, loomadest ja relvadest. Teadlased hinnangul pärinevad graveeringud 13.- 6. saj eKr.