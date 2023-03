I OSA ⟩ Teokarbimeetod – ennustame, kes kellega võimuliidu moodustavad

Järgnev pole kindlasti ametlik politoloogiline teooria aga samas, paljud neist siis ikka ennustusvõimelised on. Vähesed. Rohkem juhuse küsimus, kui kellegi poliitennustus täkke läheb. Võtke edasist kui teaduslikku laadi meelelahutust. Kuna seda pole testitud sadade valimiste ja kümnete tuhandete kandidaatide puhul, siis on see tõepoolest ei midagi muud kui kõige ehtsam soolapuhumine. Ütleme nii, et üks paljude hulgast – seega nautige või kiruge.