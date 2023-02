NEW SCIENTIST ⟩ Kivipuru põldudel võiks kinni püüda üleliigse süsihappegaasi

See stabiilsus on Pennsylvania osariigi ülikooli teadlase Susan Brantley sõnul suures osas tingitud keemilisest murenemisest. Lihtsustatult algab see siis, kui süsihappegaas reageerib vihmaveega ja moodustab süsihappe, mis kivimeid nagu lubjakivi lahustama hakkab. Erosiooni käigus tekivad lahustunud mineraalid ja vesinikkarbonaadid. Need uhutakse ookeanidesse, kus neist moodustuvad karbonaatsed mineraalid, mis lõpuks süsiniku kivimitesse seovad.