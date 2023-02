Prantsuse ametnikud maadlevad Kariibi merel pidurdamatult paljunevate ahvidega

Aafrikast pärit primaadid paljunevad jahmatava kiirusega ning ohustavad sellega mõnede põliste liikide ellujäämist. Vervetahvid (Chlorocebus pygerythrus), kes sattusid saarele koloniseerijatele kuulunud lemmikloomadena või kaubalaevadelt, on praeguseks tänu oma märkimisväärsele kohanemisvõimele levinud üle terve saare.

Prantsusmaale ja Hollandi vahel pooleks jagatud saar on oma kaunite liivarandade ja mitmekesise elusloodusega populaarne turismisihtkoht. Hiljuti astusid Hollandi võimud radikaalse sammu ja võtsid vastu otsuse 450 ahvi magama panna. Osana kolmeaastasest plaanist vervetahvide leviku ohjeldamisest on mittetulundusühing Nature Foundation St. Maarten saanud ülesande populatsiooni harvendamiseks ahve püüda. Prantsuse võimud on aga endiselt sobiva abinõu otsinguil.