Eesti digitiiger vajab liitlasi

Mis on digiriik?

Digiriik on nagu riik ikka, aga ta kasutab oma teenuste osutamiseks ja sisemiseks toimiseks digilahendusi. Mõned neist on päris lihtsad ega kõla tavainimesele väga põnevalt, nagu näiteks dokumendihaldus või paberivaba valitsus, aga need on olulised, sest muudavad toimingud tõhusaks. Teised lahendused on jällegi väga populaarsed, nagu näiteks internetihääletamine. Viimastel valimistel anti juba peaaegu iga teine hääl interneti teel. Samuti deklareeritakse Eestis makse ju põhimõtteliselt nupuvajutusega, võrreldes tohutu paberimajandusega paljudes teistes riikides. Eesti jaoks on digiriigil ka eriline tähendus. Meie rahvas elab hajutatult suhteliselt suurel maa-alal. Digiriik ei ole seetõttu meile valik, vaid ainus võimalus, kuidas riigi teenused kõigini jõuaks.

Milliste väljakutsetega Eesti digiriigi arendamisel praegu silmitsi seisab?

Üks väljakutse on see, et me ei tea enam väga täpselt, kui suureks meie digiriik on paisunud. Meil on olemas ülevaade alates aastast 2002, mida saab pidada digiriigi alguseks – siis muutus ID-kaart Eestis kohustuslikuks ja tekkis üldse võimalus digiriiki ehitama hakata – kuni 2016. aastani. Kui me vaatame e-teenuste kasvukõverat sellel perioodil, siis kasvas see sadakonnalt teenuselt 1800-le, ja võib arvata, et praeguseks on neid kasutusel juba umbes 2500. Pärast seda ei ole me täpset kasvudünaamikat hinnanud. Vahetunud on X-tee versioonid, lisandunud on digitaalse autentimise viise. See kõik käib normaalse kasvu juurde. Ühel hetkel peame aga taas kokkuvõtte tegema, et aru saada, kui palju digiteenuseid meil on ja kes neid pakuvad.