Esmaselt on asi on bioloogias: linnud on muu elurikkuse „tarbijad“; neid mahub metsa just niipalju, kui mets taimse ja loomse toidu, pesapaikade ja varjevõimaluste kaudu võimaldab. Nõnda elab viljakamatel aladel ja mitmekesistes puistutes linde tihedamalt, aga raiejärgses arengureas ei ole neid sugugi kõige rohkem kiireima puidujuurdekasvuga (keskealises) metsas.