NASA kulgur poetas välja esimese proovikapsli, milles Marsi mikroobid hiljem Maale tuuakse

Perseverance on juba võtnud igast väljavalitud kivist korduvaid proove ning kulguri kõhtu on neid kogunenud 18, sealhulgas üks atmosfääriproov. Marsi proovide Maale saatmise plaanides on kogutud materjali toimetamine hiljem saabuvale robotmaandurile, mis on varustatud väikese raketiga, et saadetised kosmosesse saata.

Kapsli poetamine polnud niisama lihtne. See väljus kulguri sisemusest ligi tunniga ning järgmise etapina pidi Perseverance WATSONi nimelise kaameraga piiluma kõhu alla, kas välja kukkunud proov on ikka Marsi pinnal ning et see ei jääks kogemata kulguri rataste alla. Samuti tuli robotkäe otsas olevast kaamerast vaadata, et silinder püsti seisma ei jääks. Kui nii oleks juhtunud, pidanuks robotkäsi proovikapsli pikali lükkama. Sellel on nimelt ühes otsas laiem ketas, et oleks hiljem lihtne robotkäega proovi ümbert kinni haarata.