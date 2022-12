13. detsembri hommikul kell 3 on tuul Põhja Eestis vaibumas ning sademed taandumas: mida valgem, seda rohkem sademeid. Ruskiareegel on, et lumekoguse saamiseks tuleb sademete hulk korrutada kümnega: 1mm sademeid kosutab lumekatet 1 cm võrra.

Foto: earth.nullschool.net ekraanitõmmis