INTERVJUU ⟩ Ehe lõhelõhn on kirsiks tamevalgust kootud kunstkalatordil

Ajaolu, et taimed kasutavad oma söödava osa moodustamiseks päikseenergiast ära vaid protsendi või vahel ka sellest väiksema osa. Loomad söövad taimi aga lihaks muundub sellestki vaid väike osa. Enamusel maailma põllumaadest kasvatatakse taimi vaid loomasöödaks. Kasvav rahvastikuga kaasneb toiduvajaduse kasv, mida sisseharjunud toidutoomisega katta on võimatu. Nii kasvabki nõudlus taimsete valkude, aga ka näiteks pärmide abil või ka tüvirakkudest loodud lihaasendajate järele. See on kasvav tööstusharu.