India ühe mäe tipus asub 4-meetrise läbimõõduga bassein, mille virvendusist prii pind peegeldab kõike, mis selle kohal. Tundub, nagu oleks keegi hauganud tüki Boliivia soolaväljadelt, maailma suurimast looduslikust peeglist, ja asetanud selle Himaalaja mäestikku. Kuid erinevalt Lõuna-Ameerika oma Salar de Uyuni, kus veega kaetud soolatasandikud tekitavad uskumatuid peegeldusi, mis naelutavad nende juurde ohtralt külastajaid, on see mäetippu ehitatud bassein täidetud vedela elavhõbedaga. Ja see pole turistidele: sinna pääseb ainult käputäis teadlasi oma taevavaatlusi tegema.