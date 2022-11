NEW SCIENTIST ⟩ Kuidas tekib valu?

See on aina kasvav probleem. Oodatav eluiga pikeneb, kuid neid lisa-aastaid seostatakse sageli kehvema tervisega. Kõigist meditsiinilistest vaevustest on kõige levinum valu, eriti krooniline valu, mis kestab kauem kui kolm kuud. Meil on meeleheitlikult puudus tõhusatest ravimeetoditest ja need, mis meil on, toovad endaga kaasa probleeme, mida tõendab endiselt Ameerikat laastav opioidide epideemia. Opioididega seotud surmajuhtumite määr kasvas aastatel 2020–2021 kolmandiku võrra. Valu on üha raskem ülemaailmne probleem, mistõttu on vaja paremini mõista, mis seda põhjustab ja kuidas seda ravida.

Märkimisväärne on see, et alles suhteliselt hiljuti saime hea pildi sellest, kuidas ja kus valuaisting tekib. Põhitasandil vallandub see tunne sarnaselt kogu meie sensoorsele kontaktile meid ümbritseva maailmaga. Sensoorsete neuronite otstes asuvad retseptorid koguvad teavet nahalt, lihastest, elunditest, liigestest ja muudest sensoorsetele stiimulitele (nt temperatuur, vibratsioon ja rõhk) avatud kehaosadest. Need neuronid ulatuvad klastriteni, mida tuntakse seljajuure ganglionidena, need edastavad signaale seljaaju ja peaajju.

Kui sensoorsed stiimulid on teatud tüüpi ja ulatusega, aktiveerivad nad nendes klastrites teatud tüüpi neuronite lõpus retseptori, mida nimetatakse notsitseptoriks, ja signaalid registreeritakse valuna. Seda protsessi «valulikku» osa nimetatakse notsitseptsiooniks, kahjulike stiimulite tuvastamiseks.