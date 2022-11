Pikalt arvati, et krooniline valu oli lihtsalt põikpäisem versioon ägedast valust (selline valu, mis möödub kahjustuse paranemisel vähema kui kolme kuuga) ning seda raviti suuresti sarnaselt. Siiski on üha suurenev hulk uuringuid pannud arstid arvama, et kroonilist valu tuleb ravida kui iseseisvat haigust, mitte kui kestvat kudede kahjustuse või füüsilise trauma sümptomit. Niisugusel lähenemisel võib olla suur mõju püsiva valu ravile ning ka sõltuvust tekitavate opioidide kasutamisele.