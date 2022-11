VAATA OTSE ⟩ Meestekambad asuvad võistuehitama robot-psühholooge

Olgu tegemist õpilase, tudengi või täiskasvanuga – inimese vaimne heaolu ja terviklikkus on märksõnad, mis paljuski otsustavad, kuidas me oma igapäevaste tegemiste ja ülesannetega toime tuleme. Ärevus, unepuudus, autismispektri häired, ATH ja isiksusehäired leiavad meedias igapäevaselt kajastamist, samas kui teenuseid ja tooteid, mis hätta sattunud inimest emotsionaalselt keerulisel hetkel koheselt aitaks, on vaid üksikuid.



Postimees blogib ka üritust jooksvalt ning kajastab selles ka kohapel tehtud videolõike ja intervjuusid.