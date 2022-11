NEW SCIENTIST ⟩ Teadlased õpetavad, kuidas teha maailma parimat seebimulli

Seebimull. Pilt on illustreeriv.

Teadlased on välja töötanud optimaalse retsepti hiiglaslike ja vastupidavate seebimullide valmistamiseks. See peaks võimaldama igaühel usaldusväärselt puhuda vähemalt 12 sentimeetri laiuseid mulle. Võimalik oleks tekitada ka nii suuri, et sinna sisse mahuks inimene.