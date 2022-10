NEW SCIENTIST ⟩ Nord Streami leke oli tõenäoliselt suurim omataoline

Nord Stream 1 ja 2 torujuhtmesüsteemid ehitati maagaasi transportimiseks Läänemere kaudu Venemaalt Euroopasse. 27. septembril tekkisid neisse plahvatuste tagajärjel augud ning valitsusjuhid kogu maailmas on selle tunnistanud sabotaažikatseks. Maagaas, mis koosneb suures osas tugevast kasvuhoonegaasist metaanist, hakkas kohe läbi vee atmosfääri immitsema.

Taani energiaagentuuri andmetel oli 2. oktoobriks kõigis torudes gaas otsa saanud ning lekkimine lõppenud. Ka 3. oktoobri satelliidivaatlustel metaani enam ei tuvastatud.

Lekke ulatuse hindamiseks kasutas Rona Thompson koos oma kolleegidega Norra õhuuuringute instituudist Soome, Norra ja Rootsi maapealsete seirejaamade võrgustike mõõtmisi (ICOS).

Algselt populaarteaduslikus ajakirjas New Scientist ilmunud artikkel ilmub Postimehes väljaande loal. Inglise keelest tõlkinud Mariliis Kolk.

Üsna varsti pärast lekke algust tuvastasid ICOS-jaamad metaanitaseme tõusu, voogusid oli märgata isegi sadu kilomeetreid lekkekohast eemal. Satelliidid tegid lekkest ka mõned mõõtmised, kuid pilvisuse tõttu oli neis puudujääke.

Teadlased modelleerisid gaasijuhtmest lekkinud metaani heitkoguse määra ja ka seda, kuidas tuul selle lekkekohast eemale kandis. Norra õhuuuringute instituudi teadlase Stephen Platti sõnul eeldasid nad, et leviku kiirus vähenes, kui gaasijuhtme lühemad lõigud olid tühjenenud.

Sõltuvalt analüüsimeetodist leidsid nad, et gaasijuhtmest paiskus välja 56 000 kuni 155 000 tonni metaani. Nende hinnang on esimene, mis põhineb tegelikel mõõtmisandmetel ja on eelnevatest palju väiksem. Taani energiaagentuuri hinnang lekke negatiivseima stsenaariumi kohaselt oli 500 000 tonni.

Erinevused võivad Thompsoni sõnul olla tingitud sellest, et osa metaanist jäi siiski torujuhtmesse või hajus vees. «Ma ei usu, et kogu torujuhtmes olnud gaas atmosfääri jõudis,» ütleb ta. Nende atmosfäärimudelis on ka määramatusi, sest punktallika heite puhul see päris täpselt ei toimi. «See pilt on udune,» tõdeb ta.

Siiski möönab Thompson, et Nord Streami leke oli «üsna tõenäoliselt» suurim omataoline. Seni suurim võrreldav punktallika leke leidis aset 2015. aastal, kui Californias lekkis umbes 100 000 tonni metaani.